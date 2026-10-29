Reprodução/Instagram/@tombrady@candiceswanepoel Tom e Candice Swanepoel





O namoro do ex-jogador de futebol americano Tom Brady com a modelo sul-africana Candice Swanepoel veio a público e já conta com alguns momentos de tensão. Tudo isso ocorre por conta da revelação do romance. A crise seria resultado do estresse.

Ao revelar o novo relacionamento do ex-marido de Gisele Bündchen, o site TMZ pontuou que Brady e Swanepoel estão juntinhos desde junho. No entanto, o site Page Six mostrou que Brady teve um affair sigiloso com a modelo Joan Smalls, melhor amiga de Swanepoel, e que esse romance chegou ao fim por um possível incentivo da celebridade sul-africana.

A imprensa internacional apurou que o romance secreto entre Brady e Smalls durou um ano, entre 2024 e 2025. No entanto, Smalls e Swanepoel eram grandes amigas. Após o TMZ revelar o caso, Smalls fez uma publicação no Instagram afirmando que não era amiga de “gente traidora” e que “não existe código de amizade entre mulheres”.





Após as publicações de Smalls, o site Page Six entrou em contato com a assessora de Swanepoel para questioná-la sobre o assunto. A representante da modelo respondeu: “Candice sempre foi extremamente reservada em relação à sua vida pessoal, mantendo o foco na criação dos filhos. Ela e Joan têm uma longa história em comum e uma amizade que Candice sempre respeitará”.

Já o Daily Mail trouxe a opinião de Brady sobre o assunto. Uma fonte próxima ao ex-atleta afirmou que ele prefere ficar de fora da discussão.

A fonte do jornal declarou: “Tom não quer se envolver de jeito nenhum na briga entre Candice e Joan e sente que está sendo pego no fogo cruzado de uma situação que, na verdade, não tem nada a ver com ele. Qualquer tensão que exista entre as duas diz respeito a elas, e ele não acha justo que o arrastem para esse drama”.

Reprodução/Instagram Tom Brady





A briga pesada entre as duas modelos ocorreu após um perfil de fofocas de celebridade, DeuxMoi, mostrar o relacionamento secreto de Brad Smalls. Então ela escreveu: "Duas palavras: ‘SUMMER HOUSE’! Isso vai explicar tudo". Na temporada do reality show 'Summer House', duas grandes amigas romperam a amizade após uma começar a sair com o ex da outra.

Então, outra perguntou a Smalls se ela não era mais amigona de Swanepoel, e soltou: “Não sou amiga de gente traidora.”

Reprodução/Instagram/@joansmalls/@candiceswanepoel Joan Smalls e Candice Swanepoel eram amigas





Em outra mensagem, apagada posteriormente, ela comentou: “Não existe código de amizade entre mulheres. O desrespeito e o descaso com que tratam você são inimagináveis. Não há como voltar atrás. Algumas pessoas não têm humildade nem bússola moral. A maneira como distorcem a realidade para fazer você duvidar da própria percepção, mentem e minimizam seus sentimentos é o pior tapa na cara depois de 15 anos de amizade. Nem um pedido de desculpas, nem por mensagem, nem pessoalmente. Seguindo em frente e mirando cada vez mais alto”, escreveu.

Relacionamento de Brady e Gisele

Reprodução/Instagram Tom Brady, Candice Swanepoel e Gisele Bündchen





Brady foi casado com Gisele Bündchen entre 2009 e 2022 e tiveram dois filhos, Benjamin, de 16 anos e Vivian, de 13 anos. Ele também é pai de Jack, de 19 anos, do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.

Já Gisele está casada desde 2025 com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Os dois tiveram um filho que nasceu em fevereiro do ano passado.