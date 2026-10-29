Reprodução Instagram Yasmin Brunet

Modelo, atriz e empresária, Yasmin Brunet cresceu em meio ao universo da moda e da televisão, seguindo os passos da mãe, Luiza Brunet. Ao longo dos anos, construiu a própria trajetória, ganhou destaque nas passarelas, conquistou espaço nas redes sociais e passou a despertar ainda mais a curiosidade do público sobre sua vida pessoal e profissional.

Reprodução/Instagram/luizabrunetoficial Yasmin Brunet e Luiza Brunet

Yasmin Botelho Fernandez, nasceu no Rio de Janeiro, em 6 de junho de 1988. Por ser filha de alguém já envolvida no meio artístico, não seria surpresa que Yasmin seguisse os passos da mãe, inclusive adotando o sobrenome dela e passando a usar Yasmin Brunet como nome artístico.

Sua carreira, porém, começou antes mesmo de ela ter idade para tomar grandes decisões: apenas 19 dias após o nascimento, participou de uma campanha de saúde.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet





Primeiros passos



A bela iniciou a carreira como modelo aos 13 anos, com o apoio e o acompanhamento da mãe. Sua estreia nas passarelas ocorreu na São Paulo Fashion Week, e, nos primeiros anos de profissão, trabalhou com marcas como Versace e Patachou, além de participar de campanhas publicitárias.

Aos 16 anos, mudou-se para os Estados Unidos após se emancipar dos pais. No país, passou a trabalhar com agências de modelos americanas e estudou cinema na Universidade de Nova York, onde se formou como atriz. Posteriormente, também investiu na carreira artística, com participação na novela Verdades Secretas.

Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet e Wanessa Camargo





Em 2024, Yasmin integrou o elenco do Big Brother Brasil 24, no grupo Camarote. Durante o confinamento, a modelo ganhou destaque após comentários de participantes como Rodriguinho e Nizam sobre seu corpo. A repercussão trouxe à tona questões relacionadas à pressão estética e à relação de Yasmin com a própria imagem. Após tomar conhecimento das conversas, ela recebeu o apoio de outros confinados, que organizaram um desfile para celebrar a diversidade corporal e as características físicas de cada participante.



Alinhamento dos chakras

Um dos episódios que marcaram a participação de Yasmin Brunet no BBB 24 foi uma cerimônia de alinhamento de chakras realizada no jardim da casa, com o uso de um bowl de cristal. O ritual repercutiu nas redes sociais e virou alvo de ironias entre telespectadores, sobretudo após uma sequência de conflitos entre os confinados.

Reprodução Instagram - 5.7.2025 Yasmin Brunet na piscina





Durante o reality, Yasmin se desentendeu com a cantora Wanessa Camargo, sua principal aliada no jogo, além de protagonizar discussões com Alane, por causa das estalecas, e com Davi Brito, campeão daquela edição. Os atritos ajudaram a dar visibilidade à participação da modelo, que apresentou ao público um comportamento diferente da imagem que havia construído fora da televisão. Yasmin foi a 12ª eliminada do programa.

Yasmin também é empresária e investe no mercado de beleza com uma marca própria de produtos veganos e cruelty-free, alinhada à sua defesa dos direitos dos animais. A modelo também é conhecida por suas crenças pouco convencionais, como sereias e alienígenas.

Relacionamentos e polêmicas

Yasmin Brunet já foi casada duas vezes. O primeiro casamento foi com o modelo Evandro Soldati, em 2012, em uma cerimônia realizada na Espanha. Os dois estavam juntos desde 2005 e se separaram em 2020, após cerca de 15 anos de relacionamento.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet e Gabriel Medina

Pouco depois do término, Yasmin começou a se relacionar com o surfista Gabriel Medina. Os dois se casaram em 2020, mas se divorciaram em janeiro de 2022.

Antes de entrar no BBB 24, a modelo também foi apontada como possível affair do funkeiro MC Daniel, embora os dois nunca tenham confirmado um relacionamento. Outros nomes já foram associados a Yasmin, como João Guilherme, Xamã, Enzo Celulari, Luan Santana e Felipe Ret.

Reprodução/Instagram MC Daniel namorou Yasmin Brunet em 2023.





Recentemente, após a divulgação de mensagens de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, trouxe à tona informações sobre uma suposta relação íntima entre o banqueiro e Yasmin Brunet. As conversas mencionavam pedidos de uso de aeronaves e apartamentos, além de uma possível interferência de Vorcaro na eliminação da modelo do BBB 24. Segundo as informações divulgadas, ele temia que Yasmin revelasse alguma informação durante sua participação no programa.

Reprodução Instagram Yasmin Brunet e Vorcaro





Apesar de seu envolvimento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a modelo continua influente nas redes sociais e no mercado da moda.