Reprodução/Instagram/@Waltherneto Deixe-me Viver emociona público em première mundial em Miami.

O longa-metragem "Deixe-me Viver" emocionou o público durante sua premiére mundial, realizada nesta segunda-feira (7), em Miami, nos Estados Unidos. Com ingressos esgotados, o filme dirigido por Walther Neto foi aplaudido de pé ao fim da sessão.

A exibição aconteceu na Mostra Panorama da 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival, no O Cinema South Beach, e contou com a presença de Walther Neto e de integrantes do elenco, como Cat Dantas, Mônica Carvalho, Laura Proença, Fernanda Arraes e Swara Sampaio.

Após a sessão , Walther Neto comentou a reação do público e destacou a emoção de apresentar o longa internacionalmente.

“Ver ‘Deixe-me Viver’ chegar ao público em Miami, com a sala lotada e essa recepção tão calorosa, foi profundamente emocionante. Fizemos este filme acreditando na força de uma história de amor, coragem e escolhas, e testemunhar pessoas de diferentes lugares se emocionando com a Júlia e Andrea é uma das experiências mais bonitas que um filme pode proporcionar. Saio desta noite com a sensação de que a história encontrou novos caminhos para existir e tocar outras pessoas”, disse Walther sobre a mostra.

Considerado o maior festival de cinema brasileiro, o Inffinito Brazilian Film Festival segue com programação presencial até 12 de setembro. Neste ano, a edição comemorativa de 30 anos reúne mais de 70 produções.





Conheça essa história

A trama conta a história de Júlia (Cat Dantas), uma adolescente de 14 anos que enfrenta um câncer terminal. Ao descobrir que ficará internada até o fim de sua vida, ela decide abandonar o tratamento e aproveitar o resto de seus dias sem sofrimento.

A escolha coloca a mãe, Andrea (Mônica Carvalho), diante de um dilema e também a aproxima do ex-marido, Albert (Humberto Martins), enquanto os dois tentam lidar com a condição da filha.

Divulgação Deixe me viver

É nesse cenário que Júlia conhece Miguel (Stephano Strand). Entre os dois nasce uma história de amor que transforma os últimos dias da adolescente em uma experiência marcada por descobertas, sentimentos, desafios e superação.

Reprodução/Divulgação Júlia e Miguel vivem um grande amor em "Deixe-me Viver".

Mais do que falar sobre a difícil escolha entre continuar lutando ou aceitar o fim, "Deixe-me Viver" convida o público a refletir sobre o valor de cada instante e sobre a importância de aproveitar a vida enquanto há tempo. O roteiro é assinado por Mônica Carvalho.

O longa também reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiro, como Luciana Vendramini, Roberta Rodrigues, Daniela Albuquerque, Oscar Magrini e Eduardo Silva. A produção tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 31 de outubro.

Exibição em Cannes

Esta não é a primeira vez que "Deixe-me Viver" conquista o público fora do Brasil. Em 20 de maio, o longa-metragem foi exibido no Marché du Film, durante o 79º Festival de Cannes. Na ocasião, a emoção tomou conta de toda a equipe, que viu a projeção pela primeira vez.