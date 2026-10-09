Reprodução/Instagram Maurício Mattar se dedica à criação de animais em propriedade rural.

Maurício Mattar, conhecido por sua atuação em novelas de sucesso como "Roque Santeiro", e "Rainha da Sucata", da Globo, está apostando em uma nova empreitada, desta vez, longe das telinhas. Aos 62 anos, ator mantém o Haras Kirk, em Minas Gerais, onde cria cavalos Mangalarga Marchador e gado Nelore.

Profundamente envolvido com a vida no campo, Mattar passou os últimos anos estudando sobre a criação de animais, seleção genética e formação de plantel (grupo seleto de animais de boa raça reservados para a reprodução), tanto na equinocultura quanto na pecuária.

A atividade foi construída aos poucos e ganhou mais espaço com o passar dos anos, a medida que sua rotina profissional permitiu que ele se dedicasse mais à propriedade rural.

Dos cavalos aos bois

O interesse do ator por cavalos ocorreu antes dele começar a criação de bovinos. Essa ligação com os equinos foi a porta de entrada de Mattar para o setor, no qual participa ativamente.

"Há cinco anos que venho virando essa chave, como pecuarista e criador de cavalos. Sou café com leite ainda, mas estou pondo em prática agora uma vontade antiga", disse Mattar em entrevista ao MF Cast.

No Haras Kirk, localizado em Esmeril, no interior de Minas Gerais, o ator cria exemplares da raça Mangalarga Marchador, raça brasileira conhecida pelo trote característico e com forte ligação com o estado. A propriedade rural foi batizada em homenagem à história familiar do ator. Kirk é um sobrenome herdado de seu pai, de origem inglesa.





Em 2025, Mattar explicou que a criação de animais selecionados exige dedicação e busca por conhecimento contínuo. "Sou primado pela genética", disse ele em entrevista.

A Genealogia, as características morfológicas, as funcionalidades, qualidade dos movimentos, o temperamento e a eficiência reprodutiva são alguns dos fatores considerados dentro de programas de seleção.





Depois dos cavalos, Maurício Mattar incorporou o gado Nelore ao projeto. Com sua entrada no setor da pecuária, o ator passou a se dedicar mais ainda ao estudo da genética e seleção animal.

Em entrevistas sobre o assunto, Mattar afirmou que a proposta envolve a construção de um plantel com características compatíveis com os objetivos estabelecidos para a criação.

Na pecuária, essa seleção proporciona resultados a longo prazo. A escolha de reprodutores e matrizes influencia as próximas gerações do rebanho. As características genéticas podem determinar tanto a evolução zootécnica quanto o valor comercial dos animais.