Instagram/@calf.watches “Avião de pulso”: conheça o relógio usado por Lito Sousa

A paixão de Lito Sousa pela aviação aparecia não apenas nos vídeos e conteúdos que produzia, mas também em detalhes de sua rotina. Entre eles estava um relógio que tinha uma relação direta com o universo ao qual dedicou grande parte da vida.

Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. O youtuber havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara.

Em uma de suas aparições, o criador do canal “Aviões e Músicas” usava no pulso o Orient FAB III GMT “Edição dos Anjos”. O modelo foi desenvolvido com referências à aviação brasileira e à Esquadrilha da Fumaça, grupo conhecido pelas apresentações aéreas.

Instagram/@calf.watches Orient FAB III GMT “Edição dos Anjos”

O relógio conta ainda com mostrador azul e função GMT, que permite acompanhar um segundo fuso horário. Outros elementos do design também remetem ao universo aeronáutico.

Para Lito, que transformou a paixão por aviões em conteúdo para milhões de pessoas, a escolha da peça acabava se conectando à própria trajetória.





Carreira

Reprodução YouTube Lito Sousa

Joselito Geraldo de Sousa, ou simplesmente Lito Sousa, 59 anos, era um aviador brasileiro formado em curso técnico da Força Aérea Brasileira (FAB) e com mais de 35 anos de experiência como mecânico de aviões.

Nascido em 25 de janeiro de 1967, Lito criou, em 2010, um canal no YouTube chamado “Aviões e Músicas”, focado em conteúdo relacionado a aeronaves e segurança de voos.

O canal acumula mais de 3,7 milhões de inscritos, além de 2,5 milhões no Instagram, trazendo explicações para quem não conhece de aviões de forma simples e didática.

Em 2022, o influenciador, natural de Natal, Rio Grande do Norte, lançou seu curso “Sem Medo de Voar”, destinado a pessoas com medo de aviões, abordando medidas de segurança e como lidar com situações de turbulência.

Diagnóstico

Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Lito Sousa

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, no dia 21 de agosto.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 04 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Uma operação especial que contou com a colaboração da Anvisa e da Receita Federal transportou a substância até o Einstein Hospital Israelita, que foi aplicada no influenciador. Os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.

Casado há 10 anos, Lito deixa a esposa e um filho de 7 anos.