Instagram/@pedrosampaio Pedro Sampaio tieta Ricky Martin

Pedro Sampaio e Ricky Martin se preparam para levar a parceria entre música brasileira e latina ao palco da NFL neste domingo (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A apresentação acontece durante o intervalo do jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, o primeiro da liga de futebol americano realizado na cidade.

Em uma coletiva virtual neste sábado (26), os artistas falaram sobre a expectativa para o show e explicaram o que esperam despertar no público. Para Ricky, a intenção é apostar em uma apresentação leve e cheia de energia.

"Energia, alegria, que o público se sintam como criança", afirmou o cantor.

Pedro explicou que essa também foi a proposta desde o início da parceria. Segundo o artista, a ideia era aproximar referências brasileiras e latinas em uma produção que pudesse alcançar diferentes públicos.

"Eu acho que quando a gente começou a falar sobre fazer uma música junto, a gente sabia que a gente queria algo com energia, porque é algo que combina comigo, que combina com o Ricky, então a gente queria fazer a junção da música brasileira com a música latina, se tornando um produto final global, com alegria que a gente já tem", disse.

Ricky concordou com o resultado da colaboração e resumiu: "Funcionou, funcionou".

Parceria com um ícone

Pedro também destacou a importância de dividir o palco com Ricky Martin. Para o brasileiro, a trajetória do cantor porto-riquenho ajudou a abrir espaço para a música latina em diferentes partes do mundo.

"Estou me contendo porque o Ricky é um ícone da música latina, da música global. Ele abriu portas infinitas para a gente. A música latina hoje está em um lugar muito diferente de quando o Ricky começou. E eu tenho certeza de estar nesse lugar muito por conta do trabalho duro desse cara", afirmou.

A aproximação entre os dois, porém, começou antes mesmo de uma parceria musical. Durante a conversa, Ricky contou que já acompanhava Pedro nas redes sociais, mas demorou a receber um follow de volta.

"Eu seguia ele e por muito tempo ele não seguia a mim, eu deixava de seguir e seguia de novo para ver se ele me seguia, e ele não seguia (risos), sabe que os telefones escutam tudo e eu falava 'eu quero fazer algo música com o funk' e vinha o Pedro. Daí comecei a ver o que estava acontecendo com ele e aconteceu... um momento perfeito para ele, um momento perfeito para mim", contou.

Pedro também avaliou que a colaboração aconteceu em uma fase importante para os dois.

"Concordo muito, aconteceu na hora certa, no momento certo, com a exposição certa, a gente vai estrear nossa música na NFL então assim, com o Ricky no Brasil, podendo fazer isso com tempo, com estratégia, e inteligência, isso é muito importante para mim e para o Ricky também", afirmou.

A música “PIKITO PIKITO” será disponibilizada nas plataformas digitais após a apresentação no intervalo. O show de Pedro Sampaio e Ricky Martin será transmitido ao vivo pela TV Globo, a partir das 18h50.