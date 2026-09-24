Reprodução/Internet Viver Sertanejo ganhou uma nova temporada na Globo para 2027

A Globo renovou Viver Sertanejo para 2027 depois dos resultados de audiência e faturamento alcançados pelo programa comandado por Daniel. Exibida atualmente aos domingos, por volta das 9h45, depois do Globo Rural, a atração registra média geral de 10 pontos na Grande São Paulo desde sua estreia, em dezembro de 2024. Para a próxima temporada, a emissora avalia mudar o horário e colocar o musical um pouco mais tarde nas manhãs dominicais.

Viver Sertanejo mantém espaço na Globo em 2027

Apesar da renovação, a emissora estuda um ajuste na faixa de exibição de Viver Sertanejo. A possibilidade avaliada é levar o programa ao ar um pouco mais tarde, sem retirá-lo das manhãs de domingo. O formato conta com a produção de Nathalia Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida. A informação é da Folha de S.Paulo.

As gravações de Viver Sertanejo acontecem em um sítio pertencente a Daniel, localizado em Brotas, no interior de São Paulo. É nesse espaço que o apresentador recebe cantores de diferentes ritmos para conversar sobre música e outros temas. Os convidados também dividem apresentações com o anfitrião durante os episódios. Dessa forma, o ambiente funciona como cenário dos encontros e dos números musicais que compõem as edições transmitidas pela Globo aos domingos pela manhã.

Outro elemento do formato é a criação de novas versões de clássicos da música brasileira. Essas apresentações aparecem ao lado das conversas conduzidas por Daniel com os artistas convidados. A proposta permite reunir diferentes estilos dentro do programa, embora o sertanejo dê identidade à atração. Cada edição combina histórias compartilhadas pelos participantes e performances realizadas no sítio, mantendo a música como eixo dos encontros apresentados ao público durante a faixa dominical da emissora.

Entre os convidados do Viver Sertanejo estão Elba Ramalho, Solange Almeida, Mariana Fagundes, Joelma, Nattan e Xand Avião. Lauana Prado, Fafá de Belém, Maria Cecília & Rodolfo e Murilo Huff também passaram pelo programa. A lista ainda reúne Jads & Jadson, Hugo & Guilherme, Alexandre Pires, Jorge & Mateus, Pablo, Munhoz & Mariano, Bruno & Marrone, Henrique & Juliano, Luiza Martins, Naiara Azevedo, Moacyr Franco e Simone Mendes.