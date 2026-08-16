Instagram/@adrianaprado19 Longe da TV, ex-atriz da Globo vira corretora de imóveis de luxo

Longe das novelas há cerca de dois anos, Adriana Prado encontrou no mercado imobiliário uma alternativa para manter a rotina profissional ativa.

Aos 56 anos, a atriz, conhecida por trabalhos em “Passione” e “Haja Coração”, atua como corretora de imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro.

A mudança de profissão começou há mais de três anos, durante um intervalo entre trabalhos na televisão. Em entrevista ao O Globo, Adriana contou que recebeu o convite para trabalhar no setor dos proprietários de uma empresa da qual havia comprado um imóvel anteriormente.

A atriz entrou no ramo sem experiência em vendas. Ela chegou a dizer aos amigos que nunca havia vendido uma propriedade, mas decidiu tentar. O primeiro resultado veio em pouco tempo: com o apoio de colegas, Adriana conseguiu intermediar uma venda apenas 15 dias após começar.

Hoje, ela trabalha com imóveis avaliados entre R$ 2 milhões e R$ 25 milhões, principalmente no Jardim Oceânico, na Zona Oeste do Rio, região onde vive há 17 anos.

Experiência em diferentes áreas

Antes de se tornar corretora, Adriana já havia exercido outras atividades além da atuação. Ela foi professora de inglês, trabalhou com serviço social, teve uma lavanderia e também atuou como consultora da ONU.

A experiência profissional diversificada acabou se tornando parte da trajetória da atriz, que passou a recorrer a outras áreas nos períodos em que não estava trabalhando na televisão.

Corretagem não afastou atriz da televisão

Mesmo com a nova atividade, Adriana continuou aceitando trabalhos como atriz. Ela participou de “Reis” e, mais recentemente, de “Rainha da Pérsia”, produção que contou com gravações no Marrocos.

A viagem durou 18 dias e chegou a gerar preocupação sobre como ficariam os negócios durante sua ausência. Segundo Adriana, porém, foi possível conciliar as duas funções sem comprometer as vendas.

A corretagem também passou a representar uma fonte de renda mais previsível entre os trabalhos artísticos. Na avaliação da atriz, enquanto as produções de televisão têm períodos determinados, no mercado imobiliário os resultados dependem diretamente de sua atuação.

Adriana ainda quer voltar às novelas

Apesar de ter construído uma nova rotina profissional, Adriana não deixou de lado o desejo de atuar. A atriz afirma que sente saudade das novelas e pretende voltar ao formato quando surgir uma oportunidade.

Ela também chama atenção para a necessidade de artistas encontrarem outras formas de trabalho durante os intervalos entre as produções. Para Adriana, a imagem de glamour da profissão não mostra as dificuldades enfrentadas por quem depende dos contratos para se manter.

Atriz fala sobre relacionamento

A entrada no mercado imobiliário ocorreu após a morte do marido, o empresário francês-croata Milko Bulc. Na época, Adriana ficou responsável pela filha, Valentina Bulc, então com 16 anos.

Hoje, aos 26, Valentina também segue carreira artística e mora em Nova York. Adriana mantém um relacionamento com Marco Antonio La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Os dois vivem juntos, mas não oficializaram o casamento . “Não somos casados, mas é como se fôssemos. Moramos juntos”, afirmou a atriz.