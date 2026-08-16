Reprodução/Instagram Companha aérea é condenada a indenizar Elba Ramalho

Elba Ramalho abriu o coração ao falar sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. Durante uma conversa com o cantor Daniel no programa Viver Sertanejo, a artista relembrou uma fase marcada por uma forte depressão e contou como a experiência mudou sua relação com a fé.

A cantora afirmou que, apesar de ter alcançado conquistas pessoais e profissionais, chegou a um momento em que sentia falta de uma conexão espiritual que sempre buscou.

“Cheguei em uma época da vida em que eu já tinha tudo. Eu cresci em busca de encontrar Deus, mas eu não sentia a presença Dele”, confessou.

Segundo Elba, foi justamente durante uma das crises mais intensas que ela voltou a sentir proximidade com suas crenças. A artista, que se define como uma pessoa “mística”, afirmou que encontrou amparo em meio ao período delicado.

“Foi em uma das crises bem pesadas de depressão que tive que eu fui amparada por Ele e eu vi o quanto Ele me amava”, afirmou.

Cantora fala sobre a morte

A relação com a espiritualidade também mudou a forma como Elba encara a própria morte. Prestes a completar 75 anos, a cantora afirmou que passou a enxergar a chamada “passagem” de uma maneira diferente e disse não ter o mesmo medo de antes.

Mesmo mantendo uma rotina de shows, a artista contou que pensa no que acredita existir depois da vida e demonstrou tranquilidade ao falar sobre o assunto.

“Eu vivo aqui pensando no céu. O mundo é interessante, eu gosto, está tudo bem. Mas eu sairei dele com muita felicidade”, declarou.