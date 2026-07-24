Reprodução/Internet Jornal da Band voltou ao terceiro lugar na audiência

A retomada da terceira colocação do Jornal da Band já é uma realidade. De volta ao pódio na média da segunda quinzena de julho, o jornalístico da Band comandado por Adriana Araújo e Sérgio Gabriel também voltou a se destacar em outra comparação: a dupla conseguiu emplacar mais telespectadores que 15 dos 16 programas do SBT nesta quarta-feira (22) -- apenas o Programa do Ratinho alcançou ligeiramente mais público que o noticiário do canal quarto colocado.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que a edição de quarta-feira docravou 3,28 pontos de média em sua faixa horária completa, das 19h20 às 20h30, com pico de 3,72. O noticiário conquistou 11% mais público que o SBT e se destacou principalmente no confronto com o Aqui Agora: entre 19h20 e 19h45, o telejornal da Band levou a melhor por 3,43 a 2,41 pontos.

Na comparação com a programação inteira do SBT, o Jornal da Band e a edição regional do Brasil Urgente (3,34) só não conseguiram atingir mais audiência que o Programa do Ratinho, que registrou 3,60 das 22h12 às 23h57 (contra 4,45 da Record na faixa). Joel Datena, Adriana Araújo e Sérgio Gabriel conquistaram mais telespectadores, por exemplo, que o jornal SBT Brasil (3,24) e que a novela A História de Joana (3,21) -- as demais atrações ficaram abaixo dos 3 pontos.

Outros destaques:

Ao longo do dia, o SBT conquistou a vice-liderança com apenas quatro atrações, sendo que três delas competiram integralmente com concessionários exibidos pela Record. A única exceção foi o The Noite, das 23h57 à 1h, que marcou 2,40 pontos de média, contra 2,17 da Record. Além dele, a rede também assegurou o 2º lugar com Operação Mesquita (1,75 x 0,82), Passe de Milhões (1,24 x 0,58) e SBT Notícias (1,11 x 0,28).

Na Record, a novela Reis registrou 5,6 pontos sem a exibição da Casa do Patrão e conquistou sua melhor audiência em uma quarta-feira nas últimas 23 semanas. No SBT, a novela mexicana Sortilégio marcou 2,8 pontos e terminou em quarto lugar em sua faixa horária. Na RedeTV!, o Superpop anotou 0,7 ponto e recuperou a quarta colocação após acumular oito derrotas consecutivas.