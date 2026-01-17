Reprodução Instagram Bruna Unzueta





Em entrevista exclusiva ao Portal iG, a influenciadora Bruna Unzueta, de 32 anos, mais conhecida como Boo, falou sobre a fase de transição que vive na vida pessoal e profissional. Conhecida pelo trabalho no YouTube e por sua passagem como apresentadora do podcast "PodDelas", ela comentou os novos rumos da carreira após deixar o programa no fim de 2024 e abriu detalhes sobre o relacionamento com a jogadora de vôlei Gabi Guimarães, com quem vive um momento de estabilidade, afeto e planos futuros.

Ao falar sobre a vida amorosa, Boo não esconde o entusiasmo ao mencionar a namorada. Segundo ela, o casal já conversa sobre a possibilidade de dividir o mesmo teto, mas prefere respeitar o tempo das coisas. “Falar sobre a Gabi sempre me deixa sorrindo. A gente está muito feliz e, sim, já pensamos em morar juntas. Mas, no momento, estamos vivendo tudo com calma e aproveitando cada etapa”, afirmou.

Amor à distância e planos com Gabi Guimarães

A distância, imposta pela rotina profissional da atleta, é apontada como um desafio constante, mas também como um fator de amadurecimento do relacionamento. “Tem nos ensinado muito sobre paciência, confiança e sobre o quanto estamos realmente comprometidas uma com a outra. Esse novo momento tem sido super especial e muito leve, algo que me faz muito bem”, completou.





Novos projetos e fase de reconstrução

No campo profissional, Bruna contou que atravessou um período de profunda reflexão antes de traçar os próximos passos da carreira. “2025 foi um ano de entender o que realmente me move, de me ouvir internamente. Agora em 2026, quero colocar tudo isso em prática”, disse. Entre os projetos que já estão em andamento está o ‘Booteco’, conteúdo que produz nas redes sociais com um tom mais descontraído e alinhado à sua personalidade.

Além disso, Boo revelou que está desenvolvendo ideias para novos quadros voltados ao universo lifestyle, explorando temas como exercícios físicos, bem-estar e vida saudável. O pôquer também aparece como uma possibilidade futura. “É algo que me diverte e me desafia. Quero projetos que tragam leveza e autenticidade”, destacou.

Ao projetar o futuro, a influenciadora diz buscar cada vez mais coerência entre vida pessoal e profissional. “Vejo minha carreira e minha vida pessoal cada vez mais alinhadas com o que eu realmente sou. Quero continuar investindo em conteúdo autoral, focado em comunicação com propósito e autenticidade”, afirmou. Segundo ela, novas áreas podem surgir, mas sem pressa. “Com foco em fazer o que realmente me realiza, sempre com leveza e equilíbrio.”

Entrevista ao "De Frente com Blogueirinha"

Boo também comentou a repercussão de sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", exibido em 24 de novembro de 2025, que movimentou as redes sociais e marcou seu retorno aos vídeos após a saída do "PodDelas". “Foi incrível. Já vinha rolando um papo sobre isso há um tempo, mas as agendas não batiam. Teve até uma live em que a Blogueirinha surtou pedindo pra eu entrar”, relembrou, aos risos.

Apesar do nervosismo inicial, a experiência foi positiva. “O cenário é intimidador, mas ela é tão divertida que tudo fluiu muito bem. A repercussão foi muito positiva e eu fiquei emocionada com o carinho das pessoas. Me motivou ainda mais a seguir meus projetos pessoais e continuar compartilhando meu conteúdo”, concluiu.



