Reprodução/ Instagram @julioiglesias Julio Iglesias

Duas ex-funcionárias de Julio Iglesias acusaram o artista de assédio sexual, abuso de poder e maus-tratos psicológicos. As informações são do portal espanhol elDiario.es e da Univision Noticias.

De acordo com a publicação, as mulheres trabalharam para o cantor em 2021, em propriedades localizadas na República Dominicana, no Caribe, e também nas Bahamas.





As denunciantes são uma trabalhadora doméstica e uma fisioterapeuta particular. Ambas tiveram os nomes resguardados na reportagem que expõe o episódio.

Segundo elas, humilhações e ameaças eram constantes na relação com o cantor. Além disso, afirmam que eram submetidas a jornadas exaustivas que prejudicavam até mesmo a vida pessoal delas.

"Sentia-me obrigada a fazer coisas sem ter a opção de dizer não", declarou a doméstica, em entrevista aos veículos. "Aquilo era um pesadelo. Um lugar horrível", completou.

A fisioterapeuta também concedeu depoimentos aos portais internacionais. "Ele ameaçava demitir você o tempo todo e reforçarva que trabalhasse para ele era a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida", disse.

Fora isso, ambas ainda relatam situações de abuso sexual. Enquanto a doméstica diz que os episódios ocorriam quando a esposa do artista, Miranda Rijnsburge, estava ausente, a fisioterapeuta pontuou ocasiões em que houve toques não consentidos e conversas constrangedoras.

Sem resposta

O elDiario.es e a Univision Noticias, alegam ter mensagens, exames médicos, documentos e registros de chamadas. Além disso, declararam ter coletado relatos de amigos próximos e psicólogos, que asseguram conhecimento dos relatos.

Procurado pelos veículos que expuseram o caso, Julio Iglesias não retornou. O iG Gente também tentou contato com o artista, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.