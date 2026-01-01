Foto: Big Hit Entertainment Investir em K-pop? Hybe mostra que vale muito a pena

O BTS confirmou oficialmente que voltará aos palcos em 2026 com um novo álbum. O lançamento está previsto para o dia 20 de março.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (1º) pela BigHit Music, agência do grupo.

O retorno acontece após quase quatro anos de afastamento. Nesse período, os integrantes interromperam as atividades em grupo para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A pausa teve início após o último trabalho coletivo, lançado em junho de 2022.

A data escolhida para a nova fase foi compartilhada diretamente com os fãs por meio de uma carta publicada na plataforma Weverse.

Na mensagem, o grupo celebrou a chegada do Ano Novo e antecipou a retomada das atividades.