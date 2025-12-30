Gkay aparece trocando de biquíni
Reprodução/@gkay
Gkay é bastante autoral quando o assunto é moda. A influenciadora, que está em Fernando de Noronha (PE), publicou na última segunda-feira (29) fotos usando um biquíni de crochê azul com olho grego, com várias amarrações e argolas.

O look agradou famosas como Gracyanne Barbosa, Karol Lannes e Isabelle Nogueira, que comentaram na publicação: "Amei", "Muito linda" e "Um look mais lindo do que o outro".

Ela também apostou em outro modelo no domingo (28), feito de conchinhas e búzios.

Sobre a Gkay

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, conhecida como Gkay, é influenciadora digital, empresária e atriz brasileira. Ela nasceu na cidade de Solânea, na Paraíba. O apelido surgiu por sugestão de um amigo, que achava seu nome longo e pouco sonoro.

Vinda de uma família simples, sempre sonhou em trabalhar no meio artístico. Ingressou em dois cursos universitários, Relações Internacionais, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e Direito, em uma instituição particular. Também trabalhou como vendedora e entregadora de panfletos.

Em 2025, foi eleita uma das 100 maiores personalidades paraibanas de todos os tempos, ocupando a 99ª colocação.

Gkay de biquíni. Foto: Reprodução/Instagram/@gkay
Gkay de biquíni. Foto: Reprodução/Instagram/@gkay
Gkay de biquíni . Foto: Reprodução/Instagram/@gkay
Gkay de biquíni. Foto: Reprodução/Instagram/@gkay
Gkay posa com biquíni inusitado e rouba a cena em Brasília. Foto: Instagram/Reprodução
Gkay renova bronzeado e exibe bumbum em na praia no Rio. Foto: Instagram


