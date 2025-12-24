Reprodução/ Instagram @giuliacosta Giulia Costa

Aos 25 anos, Giulia Costa usou a terça-feira (23) de temperaturas elevadas para relaxar e aproveitar o dia ensolarado. A filha de Flávia Alessandra apareceu de biquíni laranja enquanto renovava o bronzeado.

Na ocasião, ela surgia posando de bruços e exibindo os cabelos ainda molhados. O clique foi compartilhado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de três milhões de seguidores.





Pouco antes de compartilhar o clique com a peça de banho, Giulia publicou uma selfie deitada na cama. A famosa aproveitou para confidenciar aos fãs um "vício" que tem sempre que as temperaturas sobem.

"Gente, é oficial, todo verão eu fico viciada em açaí e como praticamente todos os dias. Meu Deus, que delícia, desejando um", admitiu na postagem compartilhada com os internautas.

Relembre

Nesta semana, Giulia abriu um álbum de fotos de biquíni. Na ocasião, ela fez um balanço dos últimos dias, que foram corridos, segundo ela. Além disso, enfatizou aos fãs que aproveitassem os momentos finais de 2025.

"Final de ano é aquele correria doida, né? Muito trabalho, confraternizações e vários compromissos… Parece até que não vai funcionar, mas sempre dá certo! O segredo é aproveitar todos os momentos. 2025 tá sendo um ano e tanto, hein?", contou.

Ela foi elogiada nas redes socais. "Linda", escreveu uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Perfeita", destacou uma segunda. "Maravilhosa demais", disse ainda uma terceira.