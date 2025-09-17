Instagram Viih Tube prepara festa rural para aniversário de 1 ano do filho Ravi

Viih Tube confirmou nesta quarta-feira (17) que a festa de aniversário de 1 ano do filho Ravi será realizada em uma fazenda. A influenciadora afirmou que o evento terá clima rural e programação especial voltada para crianças. A comemoração está marcada para 11 de novembro e contará com no máximo 100 convidados.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

Nas redes sociais, Viih Tube mostrou o espaço do evento e compartilhou os primeiros detalhes. A influenciadora explicou que buscou um formato mais intimista, diferente da festa luxuosa organizada para a filha mais velha, Lua.

“ Hoje viemos ver onde será a festinha do Ravi. É uma festinha muito especial pra mim. A da Lua também foi, mas a do Ravi... depois de tudo o que ele passou, [está com quase] 1 aninho cheio de saúde. Quis uma coisa diferente, mais fazenda e mais rural ”, contou. Ravi precisou de internação logo após o nascimento por causa de uma inflamação no intestino.

Programação especial para crianças

Durante o tour pelo espaço, Viih explicou como pretende organizar as atrações.

“ As crianças vão passar o dia com os bichinhos. Vai ter um cronograma para dar comida para os bichinhos, ordenhar vaca e conhecer essa fazendinha maravilhosa. Vai ser muito legal. Vim ver onde vai ser a mesa do bolo, os shows. Vai ser uma vibe muito casa da minha avó, estou nostálgica aqui dentro ”, disse.

A influenciadora ressaltou que a proposta é oposta à festa de Lua.

“ Vivemos os dois extremos. A da Lua foi luxo e está vai ser super aconchegante ”, comentou. Para ela, a ideia é criar um ambiente mais próximo da natureza e menos voltado para ostentação.

Nos vídeos publicados, Viih aparece escolhendo locais para mesa de bolo, brinquedos e shows. Ela explicou que pretende transformar a área de gramado em um parque de diversões, com brinquedos infláveis e espaço para dança.

“ Quero que seja o oposto da festa da Lua, quero outra pegada, porque já aproveitei a pegada luxuosa, agora quero uma pegada rural. Quero explorar o pé na areia e a grama”, afirmou. A influenciadora ainda frisou que a lista será reduzida. “A festa vai ser no máximo para 100 pessoas. Não pode passar ”, completou.