Instagram Eliezer perde voo e desabafa sobre casamento de Laís e Gustavo: 'Chateado'

Eliezer, de 35 anos, contou nesta quarta-feira (24) que perdeu o voo para São José do Rio Preto, onde acontece o casamento de Laís Caldas, de 33 anos, e Gustavo Marsengo , de 35 anos. O influenciador explicou que não conseguiria embarcar a tempo e lamentou a situação nas redes sociais.

“ Bem triste. Perdi o voo pra ir pro casamento da Laís e do Gustavo, e o próximo é só 19h15. Bem chateadooo ”, disse.

Nos stories do Instagram, Eliezer explicou que a perda da viagem frustrou seus planos de acompanhar a cerimônia marcada para a tarde.

Influenciador descartou alternativa de viagem

Nos vídeos publicados, Eliezer contou que cogitou ir de carro até a cidade, mas desistiu pela longa duração do trajeto. “ São quase seis horas de viagem, não chego a tempo ”, afirmou. O influenciador acrescentou que comprou um terno exclusivamente para o evento.

Laís e Gustavo, que se conheceram durante o Big Brother Brasil 22, vão celebrar o casamento religioso no interior paulista. Os dois já haviam oficializado a união no civil em fevereiro, em cerimônia realizada em um restaurante no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.