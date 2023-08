Reprodução/ Instagram Bárbara Evans se assusta com repercussão após usar SUS

Nesta sexta-feira (11), Bárbara Evans gravou uma sequência de Stories no Instagram para falar do alvoroço dos seguidores após a influencer passar por uma consulta médica em um posto de saúde da cidade dela, Adolfo, no interior de São Paulo.



A filha de Monique Evans contou que foi ao posto perto da casa para tomar ferro, o procedimento já é rotineira já que ela está grávida dos gêmeos Álvaro e Antônio. Porém, ela não imaginava que os seguidores ficariam surpresos dela não usar o plano de saúde e preferiu utilizar o Sistma Único de Saúde (SUS).



"Gente, que loucura. Quando a gente acha que já viu de tudo me aparece...", iniciou ela. "Meu direct está cheio de mensagens. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho plano de saúde, usei meu plano de saúde em São Paulo, porque realmente eu estava com muita dor, tive que fazer exames na unha", completou.



"E, como estou gestante, não levei nenhum medicamento, tive que ir ao hospital para ver o que eu podia tomar e contei o ocorrido a vocês. Aqui, onde eu moro, tem postinho de saúde e o hospital fica a uma hora daqui. Então, eu vou ao postinho da minha cidade para tomar o meu ferro", continuou.



