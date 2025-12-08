X/Reprodução/@TVeFamosos2 Vídeo mostra van destruída após acidente que matou Mauri Lima

Imagens divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira (8) revelam as condições da van em que estava o cantor Mauri Lima, de 55 anos, no acidente que resultou em sua morte na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu. O artista formava dupla com o irmão Maurício há 35 anos.

Imagens divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira (8) revelam as condições da van que estava o cantor Mauri Lima, de 55 anos, no acidente que resultou em sua morte na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu. O artista formava dupla com o irmão Maurício há 35 anos. pic.twitter.com/qVjyriaMJl — iG (@iG) December 8, 2025

A confirmação da morte foi feita pela família. Em nota, Chitãozinho & Xororó lamentaram a perda e informaram que Maurício também estava no veículo no momento da colisão, mas “está fisicamente bem e sendo assistido”.

Reprodução/ Instagram Mauri Lima

Nascido em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, Mauri morava atualmente em Indaiatuba. Ele era casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna e era tio de Sandy e Junior.

A trajetória de Mauri e Maurício na música começou cedo. Ainda adolescentes, trabalhavam nos bastidores dos shows dos irmãos mais velhos.

Na década de 1980, Maurício atuou como contrabaixista e backing vocal de Chitãozinho & Xororó, enquanto Mauri integrava a equipe de produção.