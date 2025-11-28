Reprodução/ Instagram Paula Fernandes e Adele

Paula Fernandes, de 41 anos, usou as próprias experiências pessoais para a composição da canção "Amar De Novo", regravação de "Set Fire To The Rain", da cantora e compositora britânica Adele.

Segundo a artista brasileira, até mesmo uma traição amorosa serviu de inspiração para o projeto, que pertence ao novo EP dela, intitulado "Simplesmente, Eu da mineira", que terá ainda outras cinco músicas inéditas.





"Traição, quem nunca, né, minha gente?", confirmou ela em entrevista à Quem, em relação à infidelidade que inspirou a faixa. Em seguida, Paula ainda detalhou o processo criativo a partir da letra original interpretada por Adele.

"Mas a fonética, o que eu estava ouvindo em inglês, foi me direcionando a escrever em português. Processo de inspiração, não sei explicar. Já tentei explicar, já tentei entender, mas era para ser. Acho que o mais essencial, naquele momento, foi o tempo. Um tempo que eu não tive para deixar a inspiração vir, estar descansada o suficiente para cantar e ter tempo ali, com meu celular, com uma caneta e papel na mão. Acho que venho para retratar esse momento em que tive tempo para construir o projeto", declarou.

"Depois que você é sucesso, vem aquela pressão: 'Cadê o hit? Cadê o hit?'. Como você compõe um hit de um dia para o outro? Esse momento de respiração pós-pandemia foi muito importante para mim. Esse desacelerar foi muito importante, porque pude equilibrar minha vida pessoal com a profissional, ter mais tempo para compor e estar mais presente com meus fãs. Hoje, estou mais descansada, mais equilibrada. É simplesmente uma Paula Fernandes mais simples, mas mais madura", acrescentou.

Autorização liberada

Durante a entrevista, Fernandes ainda fez questão de garantir que o projeto de regravação não estava sendo feito sem as devidas liberações legais. “A gente entrou em contato com eles pra mostrar a nossa vontade de fazer uma versão dela. E aí, depois dessa parte burocrática de editora e tudo, a gente recebeu um sim de tipo: pode fazer a versão que a Adele, ela quer ouvir”, pontuou.

"Tive que escolher se ia fazer literal, se ia descrever o que ela falou… Aí tomei coragem de escrever algo que me viesse à cabeça, no coração e tal. E a própria música em inglês foi me direcionando pra história. Fui ouvindo o que ela falava em inglês e as palavras foram vindo", finalizou.



