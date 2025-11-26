Natália Sarraff e Joelma
Reprodução/ Instagram @nataliasarraff
Natália Sarraff e Joelma

Natália Sarraff, a filha mais velha da cantora e compositora Joelma, oficializou a união com um velho conhecido da matriarca. Trata-se de Ricardo Lago, que já foi dançarino da banda Calypso e hoje é empresário da loira.

Ricardo é levado ao altar por Joelma. Foto: Reprodução/ Instagram @nataliasarraff
Natália Sarraff e Joelma. Foto: Reprodução/ Instagram @nataliasarraff
Natália Sarraff e Ricardo se casam. Foto: Reprodução/ Instagram @nataliasarraff
Natália Sarraff e Ricardo. Foto: Reprodução/ Instagram @nataliasarraff
Natália Sarraff e Ricardo. Foto: Reprodução/ Instagram @nataliasarraff


Eles se casaram nesta terça-feira (25), em uma cerimônia ao ar livre, realizada no Castelo de Brennand, localizado no Recife. O evento ocorre cerca de um mês após o casório no civil.


Na ocasião, amigos próximos e familiares estiveram presentes. Marcada pela decoração de alto padrão, a festa de luxo contou ainda com uma orquestra ao vivo para embalar a trilha sonora do matrimônio. 

Saiba mais

Natália optou por não convidar ninguém para levá-la ao altar. A filha de  Joelma optou por entrar sozinha e ganhou elogios nas redes sociais pelo modelito de vestido escolhido: com gola alta e mangas em tule.

Ricardo resolveu homenagear a sogra e parceira profissional. O empresário foi levado na cerimônia por Joelma e reforçou a proximidade que tem com a cantora, desde a época em que foi dançarino da banda  Calypso.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, internautas destacaram o matrimônio. "Deus abençoe imensamente esse grande dia", desejou uma fã no Instagram. "Que relação linda entre os três. É difícil sogra e genro se darem tão bem assim, sinto que a Joelma tem ele como um filho", opinou uma segunda.

"Tudo lindo, Deus abençoe a união de vocês", acrescentou uma terceira. "Ainda há quem diga que negócio e família não podem se misturar. Está aí a prova", observou um quarto. "Casamento maravilhoso. Lágrimas escorreram", admitiu ainda uma quinta.

Veja uma galeria de fotos de Joelma:

Joelma na adolescência. Foto: Reprodução/Instagram
Três fases: Joelma ao lado de Ximbinha; com sequelas da Covid e posando com o empresário Luciano Hang. Foto: Divulgação
Joelma completa 50 anos. Foto: Reprodução/Instagram
Joelma - Antes e Depois . Foto: Reprodução: Flipar
Joelma . Foto: Tiago Ghidotti
Joelma agita multidão. Foto: Tiago Ghidotti
Joelma . Foto: Vanessa Monteiro
Cantora revelou motivo de inchaço. Foto: Reprodução
Joelma deixou os seus fãs preocupados com inchaço no rosto. Foto: Reprodução


