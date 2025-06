Reprodução Instagram @isisvalverde Isis Valverde

Isis Valverde, de 38 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para compartilhar um álbum de fotos com alguns dos momentos que tem vivenciado ao lado do marido, o empresário Marcos Buaiz, de 45.



Os dois se casaram em maio deste ano, mas só conseguiram viajar para aproveitar a lua de mel agora. O destino escolhido pelo casal foi a Itália. Por meio do Instagram, a atriz surgiu renovando o bronzeado e aproveitou para postar cliques de biquíni.





"Affascinante", escreveu a intérprete como legenda da postagem. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a ela. "Muito maravilhosa", disse uma internauta. "Belíssima", acrescentou uma segunda. "Musa", prosseguiu uma terceira. "Deusa", disse ainda uma quarta.

Trabalhos

Após encerrar o contrato de exclusividade com a Rede Globo, Valverde passou a se dedicar a outros projetos. O mais novo é a série "Maria e o Cangaço", disponível no Disney +. A trama é inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço".

Conhecida pelas vilãs e mocinhas que interpretou em novelas, a artista está longe do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Amor de Mãe", da autora Manuela Dias. Na narrativa do horário nobre, Isis interpretou Betina.