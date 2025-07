Reprodução Instagram @boounzueta Antes e depois de Bruna Unzueta

Bruna Unzueta, de 32 anos, veio a público contar aos fãs que emagreceu mais de dez quilos após ter sido diagnosticada com uma doença crônica. A influenciadora estava com obesidade grau um, além de compulsão alimentar e ansiedade.



"Virei a chavinha e procurei ajuda não foi só o alerta do peso de subir numa balança e ver o número 84, mas também porque estava mal internamente e psicologicamente. Fiz alguns exames e a maioria me deixou em alerta", começou.

"Estava com a gordura visceral acima de 16, que é considerado um fator de risco para doenças metabólicas. E não só isso, minha endocrinologista me falou que estava com sobrepeso, com grau de obesidade nível um", acrescentou.





Unzueta levou seis meses para sair dos 84kg para 67,5kg. Segundo ela, a obesidade veio acompanhada de ansiedade e compulsão alimentar, condições já controladas hoje em dia, após auxílio profissional.

Bruna Unzueta apresentava o "Pod Delas"





"Hoje estou controlada da ansiedade, mas um pontinho que chamava atenção era a compulsão alimentar. No meu caso, sentia um desejo absurdo de comer, toda hora beliscava, acordava de madrugada para comer e voltava a dormir. Cheguei a engordar 20kg", lembrou.

Medicação

Bruna Unzueta faz acompanhamento com nutricionista e personal trainer





A influenciadora, conhecida pelo antigo cargo como apresentadora do "Pod Delas", revelou que faz acompanhamento com nutricionista e personal trainer. Além disso, fez uso de remédio durante o processo de emagrecimento, com orientação médica, mas não citou a medicação específica.

"Minhas médicas chegaram no veredicto de que deveria tomar um remédio para auxiliar meu emagrecimento. Só ele, não vai fazer um milagre, precisa mudar a sua rotina. Estou trazendo experiência pessoal junto com orientação médica", argumentou.

Bruna Unzueta indo treinar





"Quando você começa a ver resultado, você vai. Me senti um foguete. No começo foi difícil pegar o gosto, nos primeiros dois meses não fiz uma dieta, diminuí a alimentação porque perde a fome. A partir de janeiro comecei a treinar e mudar minha alimentação. Comecei a buscar hábitos diferentes, estou com uma personal trainer e uma nutricionista. Foi transformador, voltei a me amar, me enxergar com carinho", concluiu.