Instagram De biquíni vermelho, Duda Santos aproveita dia de sol em Paraty

Duda Santos, de 24 anos, aproveitou o sábado (18) em um cenário paradisíaco na Ilha dos Cocos, em Paraty, no Rio de Janeiro. A atriz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece relaxando sobre um píer, exibindo o visual em um biquíni vermelho ao som da música "Tempo Só", de Gilberto Gil.

Recentemente, a atriz foi destaque na novela "Garota do Momento", contracenando com nomes como Lilia Cabral e Maisa Silva.

Na última semana, Duda Santos participou do Upfront Globo 2026 e confirmou que será a protagonista da próxima novela das seis, "A Nobreza do Amor". A trama é assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Júnior, com direção artística de Gustavo Fernandez.

Durante o evento, a atriz brilhou em um número musical que celebrou a ancestralidade africana.

Nas redes sociais, seguidores elogiaram o visual da atriz e o clima natural das imagens. Comentários exaltaram a beleza da paisagem e o carisma da artista.