Instagram/Reprodução Felipe Back Selau

A jogadora do Cruzeiro, Priscila Back Selau, irmã do ator Felipe Selau, divulgou nesta quarta-feira (15) que o corpo do irmão será velado e sepultado na cidade de Céu Azul, no Paraná.

O ator foi encontrado morto na última terça-feira (14), no apartamento onde morava, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo a irmã, o caixão será lacrado. A previsão de chegada do corpo a Foz do Iguaçu é às 14h15 desta quarta-feira (15).

Felipe Back Selau integrou o elenco de Malhação entre 2013 e 2014.

O que aconteceu?

Em vídeo publicado nas redes sociais, Priscila relatou que a família tentou entrar em contato com Felipe durante o fim de semana, mas ele parou de responder às mensagens. Preocupada, a mãe pediu que ela buscasse informações na portaria do prédio.

"No domingo (12), minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. As mensagens não eram entregues, nem as ligações atendidas. Na segunda-feira (13), ela me perguntou se eu tinha notícias do Fê", contou a jogadora.

Segundo Priscila, uma funcionária do edifício chegou a ir até o apartamento: “A recepcionista disse que alguém respondeu, perguntando quem era. Então, achei que ele estivesse bem. Mas hoje acordamos e continuávamos sem resposta. Chamamos um chaveiro. Ele entrou e não conseguiu abrir totalmente a porta porque meu irmão estava caído atrás dela.”

Após a descoberta, o Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados.

"Fizeram a perícia. Encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive antidepressivos. Só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque, se a recepcionista ouviu alguém perguntando quem era, fica difícil entender o que de fato houve", declarou Priscila.

Ela contou ainda que, na semana anterior, o chefe de Felipe já havia tentado alertar a família, por não conseguir contato com o ator.