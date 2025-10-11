Reprodução/Youtube Diane Keaton, ícone de Hollywood, morre aos 79 anos

A atriz, diretora e produtora Diane Keaton morreu neste sábado (11) aos 79 anos, na Califórnia, segundo informações divulgadas pela revista People. Um porta-voz da família confirmou o falecimento e pediu respeito à privacidade dos familiares. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Keaton deixa dois filhos adotivos, Dexter, de 29 anos, e Duke, de 25.

Keaton era a mais velha de quatro irmãos. Desde cedo demonstrou interesse pelas artes e iniciou sua trajetória no teatro, antes de estrear no cinema em 1970 como figurante em "As Mil Faces do Amor". Seu talento chamou atenção rapidamente, e dois anos depois ela alcançaria projeção internacional ao interpretar Kay Adams-Corleone em "O Poderoso Chefão" (1972), contracenando com Al Pacino e Marlon Brando. O sucesso do filme a levou a reprisar o papel em "O Poderoso Chefão – Parte II" (1974) e "Parte III" (1990), consolidando sua presença no cinema mundial.

Além de seu trabalho na saga de Francis Ford Coppola, Keaton construiu uma parceria de décadas com o diretor Woody Allen. Sua colaboração começou em "Toque de Novo, Sam" (1972) e se estendeu por oito produções, incluindo "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" (1977), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. A atriz também recebeu indicações à premiação por "Reds" (1981), "As Filhas de Marvin" (1996) e "Alguém Tem Que Ceder" (2003).

Sua carreira foi marcada pela versatilidade, transitando entre comédias, dramas e filmes familiares. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "Procurando o Sr. Goodbar" (1977), "A chama Que Não Se Apaga" (1982), "Presente de Grego" (1987), "O Pai da Noiva" (1991) e sua sequência "O Pai da Noiva – Parte II" (1995), além de "O Clube das Desquitadas" (1996) e participações recentes em "Tudo em Família" (2005), "Poms" (2023) e "Acampamento com as Amigas" (2024). Até mesmo a nova geração conheceu Keaton através de seu videoclipe com Justin Bieber, "Ghost" (2021).

Keaton nunca se casou, mas teve relacionamentos notáveis com Woody Allen, Al Pacino e Warren Beatty. Em diversas entrevistas, destacou que a maternidade foi uma escolha consciente, que a realizou como mulher e artista.