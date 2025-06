Reprodução/Instagram MC Mirella

A cantora MC Mirella explicou nesta segunda-feira (30) por que evita mostrar a filha, Serena, nas redes sociais. A criadora de conteúdo adulto de 27 anos disse que prefere preservar a criança da exposição online, após ser questionada por um seguidor sobre a ausência da bebê nas postagens.

Em resposta publicada no Instagram, Mirella afirmou que a filha, fruto do relacionamento com Dynho Alves, de 30 anos, merece ser protegida.

" Minha filha é um bebê, e merece ser protegida. Quando ela for maior, entender e falar, vai decidir por si mesma se quer ou não viver essa exposição ", escreveu.

Mirella declarou que já recebeu mensagens ofensivas e que essas experiências reforçaram a decisão de manter Serena afastada dos holofotes.

“ A internet é suja. Já recebi mensagens que ninguém deveria ler, e justamente por isso, a protejo. Não uso minha filha como gancho pra engajamento. Ela não é meu conteúdo .”

A artista também criticou o uso da imagem de crianças por influenciadores.

“ Não é moeda de troca por likes, nem ferramenta pra monetização. Seria muito mais fácil mudar de nicho, me aproveitar disso e ganhar dinheiro em cima dela. Mas não. Ela é uma criança .”

Mirella destacou que acredita no direito da filha de decidir sobre sua própria imagem. Para ela, é importante garantir liberdade e respeito à escolha individual.

“ Quero que ela cresça com liberdade, com escolha. E que, se um dia decidir aparecer aqui, seja com consciência e vontade própria .”

A cantora afirmou ainda que o amor e a proteção devem vir antes da fama.

“ Ela merece amor, não holofotes. Até lá, ela é só minha. E eu vou proteger esse direito com tudo que sou .”