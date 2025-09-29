Morre a atriz e humorista Berta Loran
O último adeus à atriz e humorista  Berta Loran será prestado nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro. O velório terá início às 8h, na Sociedade Religiosa Israelita Chevra Kadisha, e o enterro ocorrerá às 11h, no Cemitério Israelita de Belford Roxo.

A informação foi confirmada pela Globo em comunicado enviado à imprensa. 

A atriz morreu neste domingo (28), aos 99 anos, após  dez dias de internação em um hospital da Zona Sul carioca. A artista se preparava para celebrar seu centenário aniversário em março de 2026.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, a artista construiu uma carreira sólida na televisão brasileira, com passagens por programas de humor consagrados, como Escolinha do Professor Raimundo, e novelas de destaque, entre elas Cambalacho (1986) e A Dona do Pedaço (2019).

Nos últimos anos, optou por uma vida discreta, afastada dos holofotes e da imprensa. Mesmo assim, permaneceu reconhecida pelo legado ao humor brasileiro, construído ao longo de quase oito décadas de carreira.

