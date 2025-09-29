Foto: EMI Public Domain, via Wikimedia Commons Beatles: faixas de 1965 são compiladas em vinil

Por décadas, Yoko Ono foi marcada como a responsável pelo fim dos Beatles, um estigma que atravessou gerações e ofuscou sua trajetória como artista pioneira.

Agora, uma nova biografia escrita pelo jornalista David Sheff tenta reposicionar a narrativa, colocando-a no centro da história.

Publicado no Brasil pela editora Sextante, Yoko já esgotou sua primeira tiragem e é considerada a obra mais completa sobre a artista.

Amigo da família Ono-Lennon e último jornalista a entrevistar John Lennon antes de sua morte, David se vale de uma convivência íntima para apresentar detalhes inéditos da vida de Yoko, desde a infância marcada pelo bombardeio de Tóquio até sua consolidação no cenário artístico de Nova York.

O autor também questiona a narrativa dominante sobre o fim da banda. Para ele, Lennon teria deixado os Beatles antes mesmo de 1970 se não fosse pela presença de Yoko, que esteve ao lado do músico em momentos de depressão e dependência química. Nesse sentido, álbuns como Abbey Road e Let It Be só existiram graças ao apoio da artista.

A obra dedica espaço ainda à produção de Yoko nas artes visuais e performáticas, destacando sua abordagem visceral e interativa para falar sobre paz, guerra, deslocamento e gênero.

O livro acompanha sua relação com Lennon, o ativismo político do casal e a forma como ela assumiu a missão de preservar o legado do ex-Beatle após o assassinato.

Aos 92 anos, Yoko Ono vive reclusa em uma fazenda comprada nos anos 1970. Quem administra os negócios da família é Sean Lennon, filho do casal.

Para David Sheff, este é o momento de deixar claro: Yoko não é apenas uma nota de rodapé da história da maior banda de rock do mundo, mas sim uma protagonista de seu próprio tempo.