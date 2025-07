Rede social Atriz já busca mansão em resort

Nicole Kidman decidiu trocar os Estados Unidos por Portugal. De acordo com a SIC notícias , a atriz australiana desembarcou no país no último final de semana e já entrou com um pedido formal de autorização de residência junto à AIMA — órgão responsável por imigração e integração.

Ainda segundo a imprensa portuguesa, Nicole está de olho em um imóvel no luxuoso Costa Terra Golf & Ocean Club , um resort fechado localizado em Melides, na região do Alentejo, onde já investiram outras celebridades internacionais, como Paris Hilton.

Nos últimos anos, o país tem atraído uma série de famosos em busca de qualidade de vida, segurança e incentivos fiscais. Em 2023, Nicole e o marido, o cantor Keith Urban, já haviam comprado um apartamento de alto padrão no Parque das Nações, em Lisboa — o que pode ter sido apenas o primeiro passo dessa mudança definitiva.

A chegada da atriz foi discreta. Ela teria aterrissado no aeródromo de Tires, em Cascais, longe dos olhares curiosos da imprensa e dos fãs. No entanto, o pedido de residência, agora confirmado por veículos como o Idealista e a própria SIC, reforça que Portugal está mesmo nos planos da estrela.

O Costa Terra, onde ela pretende viver parte do ano, é um condomínio fechado com lotes a partir de 3 milhões de euros, o equivalente a mais de 19 milhões de reais. No local há campos de golfe, spa, segurança 24h e uma vista de tirar o fôlego da costa alentejana.

Portugal consolida sua fama de destino preferido das estrelas na Europa. Tudo indica que Kidman já tem uma nova casa para passar os próximos verões europeus.