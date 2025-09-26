Instagram/@luansantana Luan Santana compartilha momentos especiais do batizado da filha

O cantor Luan Santana compartilhou, nesta sexta-feira (26), registros do batizado da filha, Serena, em suas redes sociais. A celebração aconteceu na quinta-feira (25), em Alphaville , onde o artista vive com a esposa, Jade Magalhães, e a bebê.

Apesar da postura reservada em relação à vida pessoal, Luan decidiu compartilhar nas redes sociais alguns registros da cerimônia.

“Batizado da nossa Serena, filha de Deus, serva do Pai, que o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo te proteja de todo mal. Obrigado à toda galera da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a esse coral incrível pela homenagem à Serena”, escreveu.

Serena nasceu em 28 de dezembro de 2024, fruto do relacionamento iniciado em 2008, quando Jade e Luan se conheceram nos bastidores de um show do cantor em Campo Grande (MS), sua cidade natal.