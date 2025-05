Reprodução: Instagram/@luansantana Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (30), para homenagear Jade Magalhães em seu aniversário de 32 anos. Além disso, o cantor mostrou uma foto de Serena, primeira filha do casal.



"Hoje não tem balão aqui em casa. Na verdade, tá só nós três. Sem música alta, sem convidados, zero bebida e zero barulho. Só nós três. E Deus. E como Ele tem se feito presente aqui em casa né, meu amor? Bençãos infinitas", iniciou ele.

O artista, então, caracterizou como tem sido os últimos dias ao lado da esposa: "Não estamos viajando. Trocamos os raios de sol por uma luzinha vermelha no canto do quarto. O barulho das ondas vem de uma caixinha de som no canto do berço e o cheiro da maresia perde feio pro perfume desse pescocinho", acrescentou.

"Não existe melhor aniversário que esse. Que Deus te conceda muitos anos de vida pra vivermos as alegrias de uma vida que tá começando agora. Eu e a Serena te amamos! Feliz aniversário, pretuxa", concluiu o compositor.

Em um dos registros publicados por Luan, Serena aparece utilizando uma tiara rosa ao lado da mãe. Nos comentários da publicação, Jade se emocionou com a homenagem do marido. "Me sinto muito abençoada por ter vocês. Obrigada por cada detalhe de hoje. Te amo", afirmou a influenciadora.

Veja: