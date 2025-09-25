Thais Carla retorna às aulas de balé depois de 13 anos
Thais Carla retorna às aulas de balé depois de 13 anos

A influenciadora e dançarina Thais Carla, de 33 anos, anunciou seu retorno às aulas de balé após realizar uma  cirurgia bariátrica.

A atividade marcou o início de sua trajetória artística e volta a fazer parte de sua rotina depois de 13 anos.

“Depois de 13 anos, voltei para o ballet”, escreveu em publicação no Instagram, onde compartilhou o momento com os seguidores.

O retorno à dança, segundo ela, representa não apenas um resgate de sua história, mas também um símbolo de superação após a transformação corporal.

Nova numeração de calça

Thais Carla mostra nova conquista após eliminar 60kg
Thais Carla mostra nova conquista após eliminar 60kg

Cinco meses após realizar uma cirurgia bariátrica,  Thais Carla voltou a compartilhar os resultados de sua  transformação física.

A influenciadora anunciou que deixou o manequim 66 e agora veste calça tamanho 54, mudança que considera uma de suas maiores conquistas no processo.

“Estou chocada! Vestia 66 e agora entrei em uma 54”,  disse a dançarina em um vídeo publicado nos stories do Instagram, mostrando a nova peça de roupa. 

Desde abril, quando foi submetida ao procedimento,  Thais já perdeu mais de 60 quilos. Antes da cirurgia, seu peso chegava a aproximadamente 170 quilos.

A influenciadora também relata os desafios do dia a dia após a operação. Entre as mudanças, destaca que precisa mastigar lentamente, consumir pequenas porções e priorizar proteínas para garantir a absorção de nutrientes.

Mais do que registrar a perda de peso, Thais também usa as redes sociais para dividir os altos e baixos da adaptação.

