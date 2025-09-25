Instagram/@thaiscarla Thais Carla retorna às aulas de balé depois de 13 anos

A influenciadora e dançarina Thais Carla, de 33 anos, anunciou seu retorno às aulas de balé após realizar uma cirurgia bariátrica.

A atividade marcou o início de sua trajetória artística e volta a fazer parte de sua rotina depois de 13 anos.

“Depois de 13 anos, voltei para o ballet”, escreveu em publicação no Instagram, onde compartilhou o momento com os seguidores.

O retorno à dança, segundo ela, representa não apenas um resgate de sua história, mas também um símbolo de superação após a transformação corporal.

Nova numeração de calça

Instagram/Reprodução/@thaiscarla Thais Carla mostra nova conquista após eliminar 60kg

Cinco meses após realizar uma cirurgia bariátrica, Thais Carla voltou a compartilhar os resultados de sua transformação física.

A influenciadora anunciou que deixou o manequim 66 e agora veste calça tamanho 54, mudança que considera uma de suas maiores conquistas no processo.

“Estou chocada! Vestia 66 e agora entrei em uma 54”, disse a dançarina em um vídeo publicado nos stories do Instagram, mostrando a nova peça de roupa.

Desde abril, quando foi submetida ao procedimento, Thais já perdeu mais de 60 quilos. Antes da cirurgia, seu peso chegava a aproximadamente 170 quilos.

A influenciadora também relata os desafios do dia a dia após a operação. Entre as mudanças, destaca que precisa mastigar lentamente, consumir pequenas porções e priorizar proteínas para garantir a absorção de nutrientes.

Mais do que registrar a perda de peso, Thais também usa as redes sociais para dividir os altos e baixos da adaptação.