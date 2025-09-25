Reprodução/Divulgação/Arquivo/Nickelodeon Ator de séries juvenis é encontrado vivendo nas ruas

Tylor Chase, ator norte-americano de 36 anos conhecido por papéis em séries como "Todo Mundo Odeia o Chris" e "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned", foi recentemente encontrado vivendo em situação de rua na Califórnia, nos Estados Unidos. A descoberta ocorreu após um vídeo publicado no TikTok pela conta @lethallalli, que reconheceu o ator e registrou o momento.

Comovidos com a situação de Chase, internautas iniciaram uma campanha de arrecadação para ajudá-lo. Pelo TikTok, a responsável pela conta agradeceu a mobilização e detalhou as iniciativas para apoiar o ator.

"Eu disse a ele que podemos ajudar a conseguir um telefone para ele ou qualquer coisa vai ajudar", escreveu @lethallalli, destacando a gratidão do ator.

Carreira de Tylor Chase

Tylor Chase ganhou destaque na televisão como Martin Qwerly na série "Ned's Declassified School Survival Guide" (Manual de Sobrevivência Escolar do Ned), exibida entre 2004 e 2007 pela Nickelodeon. O ator também participou de produções como a série "Everybody Hates Chris" (Todo Mundo Odeia o Chris).

Seu último trabalho registrado foi como dublador do personagem Hank Newbern no jogo policial L.A. Noire, lançado em 2011. Desde então, informações sobre sua carreira e vida pessoal tornaram-se escassas, tornando o recente encontro ainda mais impactante para fãs e seguidores nas redes sociais.