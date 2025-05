Reprodução Instagram @itsmaribs Terry Crews

Terry Crews, de 56 anos, se tornou assunto nas principais plataformas de interação virtual. O motivo? O astro internacional, conhecido principalmente pela interpretação do personagem Julius em "Todo Mundo Odeia o Cris", esteve em São Paulo. Na última terça-feira (20), ele viralizou ao surgir no Mercadão. Além de atender alguns fãs brasileiros, com fotos e abraços, o ator aproveitou para dançar e comer alguns pratos típicos da região, como queijos e um sanduíche com várias fatias de mortadela.

“Ir ao Mercadão foi absolutamente incrível hoje. Uma coisa que adoro no Brasil é a paixão – quando te amam, não há nada além de amor. É incrível. Vejo a paixão em todo o mercado: na comida, nas pessoas, na energia, é tão apaixonante! Eu adoro isso. Quero agradecer a todos por me tratarem com tanto respeito e admiração. Eu também sinto muito respeito e admiração por vocês; amo o povo brasileiro e mal posso esperar para voltar. Parabéns pelos 92 anos, vocês merecem mais 100”, disse ele, em comunicado enviado à imprensa.

Assista:

Como não amar o cara da Shopee (Terry Crews) no Mercadão de SP kkkkkkkk pic.twitter.com/GrWbRuHo4I — 𝑷𝒂𝒍𝒎𝒆𝒊𝒓𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑵𝒆𝒘𝒔  (@PalmeirenseNews) May 21, 2025





Na web, os fãs repercutiram o momento. "O cara é pura simpatia", escreveu um usuário no X, antigo Twitter. "Muito querido", acrescentou um segundo. "O ser humano mais incrível do mundo", prosseguiu uma terceira. "Alguém da um CPF para ele", disse uma quarta. "Latrell Spencer, é você?", brincou ainda um quinto.

Outras visitas

Muito se engana quem pensa que esta é a primeira vez que ele está em solo brasileiro. O ator veio para o país em 2024 também. Além do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", ele participou de outras obras humorísticas, como o longa-metragem "As Branquelas", e a série "Brooklyn Nine-Nine", da Netflix.

Mas o artista não se restringiu ao audiovisual ficcional. Isso porque também é apresentador. Atualmente, ele se dedica ao "America's Got Talent", um dos realities musicais mais famosos do mundo. O programa de calouros é longevo nos Estados Unidos e está no ar há 20 anos.