Instagram Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas

Sasha Meneghel compartilhou nesta terça-feira (23) fotos de uma viagem à região de Puglia, na Itália, onde esteve acompanhada da amiga Bruna Marquezine e do marido, João Lucas. O grupo aproveitou quatro dias de descanso em um hotel de luxo localizado próximo a praias de águas cristalinas.

As imagens foram divulgadas no Instagram da estilista, que registrou mergulhos no mar, momentos de carinho com João Lucas e poses de biquíni nas paisagens paradisíacas. A hospedagem aconteceu no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, cuja diária chega a R$ 29.772, incluindo café da manhã.





Momentos de lazer em praias e hotel de luxo

Entre os registros, Sasha aparece nadando ao lado de Bruna Marquezine e curtindo a piscina do resort. O clima descontraído também marcou cliques românticos sob o sol com o marido, além de fotos explorando o litoral italiano.

João Lucas compartilhou em sua conta imagens da mesma viagem. O cantor publicou registros saltando de pedras em direção ao mar azul e degustando pratos típicos da culinária italiana.

Bruna Marquezine, que também esteve no grupo, aparece em momentos de lazer ao lado da amiga e do casal.