Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas
Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas

Sasha Meneghel  compartilhou nesta terça-feira (23) fotos de uma viagem à região de Puglia, na Itália, onde esteve acompanhada da amiga Bruna Marquezine e do marido, João Lucas. O grupo aproveitou quatro dias de descanso em um hotel de luxo localizado próximo a praias de águas cristalinas.

As imagens foram divulgadas no Instagram da estilista, que registrou mergulhos no mar, momentos de carinho com João Lucas e poses de biquíni nas paisagens paradisíacas. A hospedagem aconteceu no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, cuja diária chega a R$ 29.772, incluindo café da manhã.

Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram
Sasha mostra viagem à Itália com Bruna Marquezine e João Lucas. Foto: Instagram


Momentos de lazer em praias e hotel de luxo

Entre os registros, Sasha aparece nadando ao lado de  Bruna Marquezine e curtindo a piscina do resort. O clima descontraído também marcou cliques românticos sob o sol com o marido, além de fotos explorando o litoral italiano.

João Lucas compartilhou em sua conta imagens da mesma viagem. O cantor publicou registros saltando de pedras em direção ao mar azul e degustando pratos típicos da culinária italiana.

Bruna Marquezine, que também esteve no grupo, aparece em momentos de lazer ao lado da amiga e do casal. 

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-23/sasha-mostra-viagem-a-italia-com-bruna-marquezine-e-joao-lucas.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes