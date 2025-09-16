TikTok Maíra Cardi critica dono de escritório após reforma milionária

Maíra Cardi atacou o proprietário do escritório que alugava em São Paulo. A influenciadora revelou nesta terça-feira (16) que o dono decidiu vender o imóvel logo após a reforma feita por ela. A queixa foi publicada em um vídeo nas redes sociais, no qual ela detalhou os gastos.

QUE BARRA! Maíra Cardi afirma que fez 'a reforma da vida' em um escritório ALUGADO e que o dono agora quer o imóvel para vender: “Filho da p*ta… gente mau caráter” pic.twitter.com/oKbZOC43i5— POPTime (@siteptbr) September 16, 2025

Maíra explicou que a situação ocorreu depois de um investimento alto em melhorias no espaço. A influenciadora afirmou que não esperava ter que deixar o local em tão pouco tempo.

“O filho da puta do cara do meu escritório... Eu fiz a reforma da vida no escritório. O Thiago [Nigro, marido de Maíra] esteve lá durante dez anos, no mesmo escritório, pagando aluguel. Aí ele me avisa que eu tenho dois meses pra sair ”, desabafou a influenciadora.

Reforma cara e acusação de má-fé

Na gravação, Maíra disse que a decisão do proprietário de vender o imóvel veio após a valorização provocada pelas obras.

“ Ele vai vender. Claro que ele vai vender, gastei uma fortuna e agora ele quer vender. De gente mau-caráter, o mundo tá cheio ”, declarou.

Além da polêmica envolvendo o escritório, Maíra enfrenta dificuldades com a reforma da nova residência em Alphaville, na Grande São Paulo. A casa, que antes pertenceu ao jogador Neymar, segue em obras mesmo após prazos estourados.

Entre os problemas relatados pela influenciadora está a instalação de uma pedra de cor errada no banheiro da filha, Sophia, de seis anos. O material custou R$ 180 mil e precisou ser trocado, o que atrasou ainda mais o andamento da obra.