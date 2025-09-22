Reprodução Jimmy Kimmel

O apresentador Jimmy Kimmel voltará a comandar o Jimmy Kimmel Live! nesta terça-feira (23). O anuncio foi feito pela Disney nesta segunda-feira (22).

A decisão encerra a suspensão temporária do programa, retirada do ar após declarações de Jimmy sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

"Na quarta-feira passada, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento tão delicado para o nosso país. Foi uma decisão que tomamos porque sentimos que alguns dos comentários foram inoportunos e, portanto, insensíveis", afirmou a empresa em um comunicado.

"Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, decidimos retornar o programa na terça-feira."

O episódio ocorreu em um monólogo exibido no dia 15 de setembro, quando Jimmy ironizou a tentativa de setores republicanos de dissociar o acusado, Tyler Robinson, de apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

Charlie Kirk, figura conhecida no movimento conservador pró-Trump, foi morto durante um evento na Universidade Utah Valley em 10 de setembro. Tyler Robinson foi preso dois dias depois e indiciado por homicídio qualificado.

A repercussão foi imediata: enquanto críticos cobraram punições mais severas ao apresentador, sindicatos de trabalhadores da indústria do entretenimento e roteiristas defenderam Jimmy Kimmel, acusando a ABC de ceder a pressões políticas e alimentar um clima de censura.



