Instagram/Reprodução/@lyandramotacosta Com uso de IA, Lyandra Costa recria fotos ao lado do pai Leandro

A médica e influenciadora Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, emocionou seus seguidores neste domingo (21) ao publicar imagens criadas por inteligência artificial.

As imagens retratam um reencontro com o pai e um encontro com os netos, José, de 3 anos, e Isabela, de 4 meses. Lyandra tinha apenas 2 anos quando perdeu o Leandro, vítima de um câncer raro no pulmão.

A médica, de 29 anos, frequentemente compartilha lembranças e mensagens de saudade. Em junho, na data em que a morte de Leandro completou 27 anos, a influenciadora fez um desabafo:

“Hoje é um dia em que até a alma dói... 27 anos sem ele. Deixou tanta coisa aqui na Terra. Mas sei que foi chamado por Deus por um propósito maior”, escreveu.

Leandro, que fez história ao lado do irmão Leonardo, deixou quatro filhos: Thiago Costa, do casamento com Célia Gonçalves; Lyandra e Leandrinho, da união com Andréa Mota; e Leandro Borges, fruto de outro relacionamento.