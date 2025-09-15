Reprodução/Instagram Valentina Francavilla critica ex-colega do Ratinho em áudio

Valentina Francavilla, ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho", voltou a causar burburinho ao comentar sobre uma mensagem recebida de um antigo colega de trabalho. A revelação aconteceu durante o podcast "Olhar Cínico", apresentado por Alice Jardim e Jorge Barbosa, quando a influenciadora ouviu a gravação de uma ligação feita pelo humorista Iran Thieme, intérprete do personagem Santos.

No áudio, o ator se declara: “É uma pessoa maravilhosa, sempre gata. Eu amo essa guria e faz uma falta danada. Valentina, você sabe que mora no meu coração, minha casa tá de portas abertas pra receber você. Eu te amo”.

Porém, Valentina não reagiu bem à tentativa de reaproximação. Em relato direto, ela criticou a postura do ex-colega.

“Eita, como a falsidade rola nesse meio da televisão. Quando eu pedi demissão, saí com todo mundo dizendo ‘eu te amo, eu te amo’. Beleza. Mas, quando engordei e meu Instagram começou a crescer, uma pessoa dele me liga perguntando se eu precisava de alguma coisa”, contou, mostrando o crescimento que teve nas redes sociais.

A ex-assistente de palco ainda detalhou sua reação: “Falei ‘amigão, seguinte, não sou sua amiga, não gosto de você, tô te bloqueando’. Ele chorou. Falei ‘não sou sua amiga’ e desliguei. Querem saber quem foi o único que me ligou de verdade? Marquito”, revelou Valentina, encerrando o assunto de forma firme.