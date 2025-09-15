Instagram Cantor Gaelzin morre atropelado aos 30 anos em rodovia do DF

O cantor Brenno Passos Cavalcanti, conhecido artisticamente como Gaelzin, morreu aos 30 anos após ser atropelado na BR-060, em Brasília , na noite de domingo (14). O artista foi atingido por um carro quando estava no acostamento da rodovia e não resistiu aos ferimentos.

A informação foi confirmada pelos familiares do artista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Gaelzin saiu do veículo parado no acostamento e acabou atingido, morrendo no local logo após a colisão.

A condutora do automóvel foi levada à 32ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento. Ela passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga as causas do acidente.

De acordo com a Globo , Gaelzin voltava de um churrasco com o companheiro, com quem dividia residência há cerca de três anos. Antes disso, teria participado de um evento da Força Aérea Brasília (FAB).

O primo de Gaelzin compartilhou um texto em homenagem ao familiar. Na publicação, ele escreve: " Todos os momentos ao seu lado eram intensos, alegres e divertidos. Cada segundo era memorável e inesquecível. Obrigado por fazer parte da minha vida. Espero do fundo do meu coração que nos momentos que passamos juntos eu possa ter te marcado de alguma maneira boa também, assim como você marcou todos nós! "





Após a confirmação do óbito, perfis de amigos e colegas de trabalho passaram a publicar homenagens. Entre os comentários, destacam-se frases como “ um talento que se foi cedo demais ” e “ a música perde uma grande voz ”.