Reprodução/Youtube Filho de Arlindo Cruz diz ser excluído da herança do pai

Kauan Felipe Vieira, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), abriu o coração em entrevista ao "Domingo Espetacular" neste domingo (7), revelando que tem sido deixado de fora das discussões sobre a divisão do patrimônio do pai.

O cantor, que faleceu no último mês em decorrência de complicações de um AVC sofrido em 2017, deixou um legado que pode chegar a R$ 30 milhões, segundo levantamento do programa. Arlindo Cruz era casado com a empresária Babi Cruz, com quem teve dois filhos, Arlindinho e Flora Cruz . Kauan nasceu de um relacionamento extraconjugal do sambista.

Durante a conversa, Kauan recordou o momento em que o pai reconheceu sua paternidade.

“Por volta de 2001 minha mãe entrou com processo de alimentos para reconhecimento de paternidade, teve o teste de DNA, que é a primeira memória que eu tenho. Eu tinha por volta de 14 anos” , relatou.

O herdeiro também comentou sobre a dificuldade em obter informações financeiras sobre o acervo deixado pelo pai: “A gente está esperando prestação de contas. Nunca tive acesso a nada. Nenhuma informação”.

Segundo o advogado de Kauan, Wellington Alexandrino, é fundamental que a partilha seja realizada de forma transparente.

“O Kauan tem sido paciente e colaborativo, mas não temos percebido reciprocidade da outra parte. Ele está aberto ao diálogo”, afirmou.

O patrimônio de Arlindo Cruz inclui mais de 800 composições, que representam uma fonte significativa de renda. Desde o AVC, Babi Cruz administrava os bens do sambista com uma procuração que garantia autonomia sobre contas e despesas médicas.

Contudo, especialistas lembram que o documento perde validade após a morte do artista.

“Tudo que ela fizer ou receber em termos de receita desse acervo precisa ser depositado em juízo”, explicou a advogada Letícia Peres, especialista em direito autoral.

Kauan revelou ainda que só ficou sabendo da partilha por meio da mídia.

“A questão da partilha eu fiquei sabendo pela mídia, mas entrei em contato com meu irmão e estamos conversando. Os advogados também estão dialogando para resolver da melhor forma” , contou.

A reportagem da Record procurou Babi Cruz e Flora Cruz, mas ambas optaram por não se manifestar neste momento. O espaço do Portal iG está aberto caso os citados queiram se manifestar.