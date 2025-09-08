Instagram/Reprodução/@lecibrandao Após quase um mês internada, Leci Brandão tem alta hospitalar

A cantora e deputada estadual Leci Brandão, de 80 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (8), após quase quatro semanas internada no Hospital Samaritano Paulista, na região central da capital paulista.

A artista deu entrada na unidade em 15 de agosto para tratar complicações decorrentes de um quadro gripal. Segundo nota divulgada em suas redes sociais, Leci apresentou melhora significativa e continuará o processo de recuperação em sua residência.

“A paciente encontra-se em boas condições clínicas e seguirá a recuperação em casa”, informa o boletim.

A nota também destaca o agradecimento da sambista pelas inúmeras manifestações de carinho recebidas durante a internação.

Esta foi a terceira vez que a artista precisou ser hospitalizada desde o ano passado. Em janeiro de 2024, ela ficou duas semanas no mesmo hospital, inicialmente para exames de rotina, mas acabou sendo monitorada devido a um inchaço nas pernas e pés, associado a possíveis questões vasculares.

Reconhecida como uma das grandes vozes femininas do samba, Leci Brandão iniciou sua carreira nos anos 1970 e fez história ao se tornar a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira.

Com músicas emblemáticas como “Zé do Caroço” e “Revolta Olodum”, suas letras abordam temas sociais como racismo, pobreza, violência urbana e a valorização da cultura afro-brasileira.

Na política, Leci também tem trajetória relevante. Foi eleita deputada estadual em 2010, tornando-se a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a primeira após quase três décadas de ausência feminina negra no parlamento estadual.

Desde o início de seu mandato em 2011, defende pautas ligadas à igualdade racial, aos direitos da população LGBTQIA+, ao combate à desigualdade social e à valorização das tradições de matriz africana.

Leci também é uma voz ativa na defesa de políticas de ação afirmativa, como cotas raciais e de gênero na política, e reforça a necessidade de maior representatividade de mulheres negras nos espaços de poder.