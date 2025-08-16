Reprodução Instagram Leci Brandão

O show que Leci Brandão faria neste sábado (16) no evento Divino Maravilhoso, no Rio de Janeiro, foi cancelado após a artista ser internada.

A informação foi confirmada pela assessoria da cantora e deputada estadual por meio de comunicado oficial.

Segundo a nota, a decisão foi motivada por questões de saúde. “Devido a um imprevisto relacionado à saúde da nossa querida artista, precisaremos cancelar a apresentação no evento Divino Maravilhoso. Por motivos de força maior, o descanso é necessário para que ela se recupere plenamente”, diz o texto.

Leci, de 80 anos, foi hospitalizada na manhã de sexta-feira (15), em São Paulo, com sintomas gripais. De acordo com sua equipe, o estado de saúde é estável, mas ainda não há previsão de alta.

"A cantora e deputada estadual por São Paulo Leci Brandão, 80 anos, foi internada na manhã desta sexta-feira, 15/8, em hospital da capital paulista. Leci apresenta sintomas gripais e está realizando exames para investigar quadro respiratório. O estado clínico da parlamentar é estável, mas sem previsão de alta."