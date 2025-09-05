Reprodução/Instagram/@ Influenciador Pablo García deixa redes para se tornar padre

O influenciador digital e modelo espanhol Pablo García, conhecido nas redes como Pablo Garna, surpreendeu seus mais de 700 mil seguidores ao anunciar uma decisão inesperada: fará uma pausa em sua carreira nas redes sociais para se dedicar à vida religiosa e se tornar padre. O anúncio foi feito em um vídeo que já acumula quase 3 milhões de visualizações e mais de 150 mil curtidas.





No vídeo, Pablo compartilha a reflexão que motivou sua decisão.

“‘Ouça o que seu coração diz’. É uma frase que ouvimos frequentemente, mas quando entendida corretamente, revela um caminho de verdade e propósito. Para mim, isso significa viver a vida que Deus sonhou para mim, escutando Sua voz no mais profundo do meu coração”, declarou o influenciador.

Ele relembrou os quase quatro anos como criador de conteúdo, destacando as experiências positivas e os desafios enfrentados: viagens, aprendizados e momentos de felicidade compartilhados com família e amigos.

Contudo, para Pablo, o maior presente foi a proximidade com os seguidores que dividiram histórias pessoais e relatos de fé, mesmo que nem sempre tenha conseguido responder a todos.

A decisão de se tornar padre, segundo ele, é algo que poucos entendem.

“Tenho uma vida confortável, estabilidade e certos luxos, mas de nada adianta isso se meu coração anseia por um caminho diferente. É um chamado que não posso ignorar”, explicou.

Apesar disso, ele garantiu que seguirá ativo nas redes durante o mês de setembro, compartilhando sua rotina, reflexões e conversas com a família, além de cumprir compromissos profissionais com marcas.

Pablo pediu aos seguidores apoio e orações, destacando que deseja viver plenamente a nova fase, mesmo sem garantia de resultados imediatos: “Que minha entrega seja total, e que eu possa repetir, mesmo nos momentos difíceis, que só Deus basta. Obrigado por tudo! Rezo por vocês ”, disse.