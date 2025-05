Reprodução TV Pai Eterno Mariza, Mariele e Giovane

Já imaginou ver uma dupla de freiras e um padre cantando e dançando beatbox? Parece bastante improvável, mas o momento ocorreu ao vivo durante um programa exibido na TV Pai Eterno. Nesta quinta-feira (22), o trecho da situação repercutiu nas redes sociais.



No vídeo, é possível ver as religiosas Marisa e Marizele, da Congregação Copiosa Redenção. Uma delas segura o microfone que dá ritmo a apresentação, enquanto outra aproveita para dançar. A situação surpreendeu o pároco que estava na atração.





Trata-se de Giovane Bastos. Ao ver a freira dançando, ele resolveu se juntar a ela e mostrar que também conhecia a coreografia. "Quase 1 milhão de visualizações no vídeo. Obrigado pelo carinho, mensagens e interações", agradeceu o padre, por meio do Instagram.

Assista:





Nas redes sociais, o perfil oficial do canal católico também comentou o momento. "As Irmãs Marisa e Marizele foram falar sobre vocação na TV Pai Eterno… e do nada: rolou beatbox ao vivo! Sim, elas são promotoras vocacionais da Copiosa Redenção — e além de testemunho lindo, ainda mandam ver no ritmo! Que presença, que alegria, que missão", disse.

O vídeo se espalhou em várias plataformas, como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Deus não é tristeza, muitas pessoas pensam que quem crer em Deus não pode se divertir, Deus é alegria", opinou um.

"Que momento maravilhoso! Salvou o dia", acrescentou uma segunda. "Amei a voz e a coreografia! Deus se manifesta em alegria e sorrisos verdadeiros", completou uma terceira. "Adorei", avaliou ainda um quarto.

Vida imitando a arte?

Muitos internautas ainda compararam o momento com a franquia "Mudança de Hábito". A trama se tornou um dos clássicos do cinema e se consolidou pela presença de freiras cantando e dançando músicas distintas com o coral do convento.