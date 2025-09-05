Instagram/@jackfalahee Ator exibe transformação com menos 12 kg e fãs reagem

O ator Jack Falahee, de 36 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de sua transformação física recente.

Conhecido pelo papel de Connor Walsh em How to Get Away with Murder (2014–2020), o norte-americano revelou ter perdido 12 kg em dois meses e meio, período em que também ganhou massa muscular.

“Transformação corporal de aproximadamente 2,5 meses: –12 kg e algum ganho de massa muscular. Queria ir para Nova York na melhor forma da minha vida. Estou chegando lá!”, escreveu o artista, que soma 1,2 milhão de seguidores.

Apesar do impacto positivo da mudança, parte do público concentrou a reação em outro detalhe: a ausência de pelos corporais. “Melhor peludo”, opinou um fã.

“Adorei, mas fique com o pelo!”, pediu outro. Houve também quem defendesse o novo visual: “Está lindo nas duas versões”.

Além de exibir a forma renovada, Falahee segue ativo na carreira. Este ano, esteve no filme independente Forge, exibido no Festival SXSW, e na série Grosse Pointe Garden Society.

Ele também tem dois projetos em fase de pós-produção: Greg's Going to Rehab e The Block, ainda sem data de estreia.