Luis Fernando Verissimo

Luis Fernando Verissimo, faleceu neste sábado (30), e deixou sua marca na literatura brasileira, assim como seu pai, Erico Verissimo (1905 - 1975), também considerado um dos maiores escritores do Brasil.

Em entrevista ao Zero Hora, em 2012, Luis relembrou que, apesar de não ter cultivado o hábito de conversar sobre literatura com o pai, cresceu vendo ele escrever:

“Muitas vezes eu sentava do lado dele à mesa e já lia quando a página saía da máquina de escrever. Ele escrevia muito rapidamente, deixando bastante espaço entre as linhas. Depois ele mesmo corrigia, acrescentava coisas. Ele mesmo passava a limpo. E eu acompanhava esse processo."

Luis considava o livro "Continente" , melhor obra de seu pai. Ao Programa "De Lá Pra Cá", da TV Brasil, em 2010, o escritor afirmou ter visto a obra - que é o primeiro livro da trilogia "O Tempo e o Vento" - nascer. Ele tinha por volta de 11 anos quando seu pai começou a escrever o livro em 1947.

''Discórdia'' familiar

Apesar do talento na literatura ser uma coisa comum tanto do pai, quanto do filho, havia uma discordância irremediável entre os dois gaúchos: Luis torcia para o Internacional, enquanto Erico era gremista.

Em entrevista ao programa "Conversa Com Bial", da TV Globo, ele relatou que Erico, inicialmente, torcia por um time chamado Cruzeiro porque tinha escutado muito na escola.

"Quando o Cruzeiro acabou, ele, por alguma razão inexplicável e misteriosa, preferiu o Grêmio em vez do Internacional. A gente não fala disso em casa."

Luis era apaixonado por futebol e chegou a cobrir as Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010, pelo jornal O Globo.





O talento veio de berço

Apesar da convivência com o pai escritor, Luis só começou sua carreira na área após os 30 anos.

O pai, por sua vez, se preocupava com o fato de sua fama e sucesso, ofuscarem seu filho, chegando a escrever em um texto de 1960, que temia que "ele precisasse carregar colado à pele vira afora, o rótulo incômodo de filho de escritor."

Erico também recordou uma ocasião em que o pequeno Luis hesitou em revelar o sobrenome famoso a um colega.

Veríssimo chegou a admitir que ter um pai escritor famoso pode ter adiado - de forma inconsciente - o início de sua carreira mas afirmava nunca ter se preocupado com isso.

Pai e filho construíram carreiras de sucesso e ambos se consolidaram como grandes nomes da literatura brasileira, cada um estilo diferente.

Erico Verissimo ficou conhecido por obras como "O Tempo e o Vento" , uma saga familiar que retrata a formação do Rio Grande do Sul.

Fernando se destacou por seu trabalho jornalístico e humorístico como "Comédia da Vida Privada" .