Reprodução/Instagram - 20.03.2024 ONG - Além dos trabalhos na atuação e nas redes sociais, Isabelle Drummond também comanda a ONG Casa 197 há mais de sete anos. A organização atua no desenvolvimento e apoio de projetos sociais sustentáveis, visando “gerar um ecossistema de transformação” e ajudar pessoas e comunidades carentes.

Isabelle Drummond enfrenta uma cobrança judicial por uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil com um condomínio localizado no centro do Rio de Janeiro.

Segundo informações obtidas pela Letícia Perdigão do Portal Leo Dias, a ação aponta que a artista deixou de pagar taxas condominiais referentes a abril e novembro de 2024, além de apresentar débitos em aberto desde 2023.

O valor original da pendência é de R$ 17.858,16, mas, com a aplicação de multa de 1% ao mês, juros e honorários advocatícios, o montante do processo supera os R$ 40 mil.

Uma audiência de conciliação chegou a ser realizada nesta terça-feira (26), mas Isabelle e seus representantes legais não compareceram.

A defesa da atriz informou que ainda não conseguiu contato direto com a cliente e que ela pode não ter conhecimento do processo em andamento.

Retorno à Globo

Após cinco anos longe da teledramaturgia, Isabelle Drummond se prepara para retornar a Globo. A atriz viverá a grande vilã de Coração Acelerado, novela assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Isabelle não atua em novelas desde 2019, quando interpretou Manu em Verão 90. Antes disso, colecionou personagens de destaque em produções como Novo Mundo, Sete Vidas, Cheias de Charme, Sangue Bom e Caras e Bocas.

A artista também se dedicou ao teatro e assumiu funções de bastidores, atuando como produtora e diretora em projetos audiovisuais.