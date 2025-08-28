Reprodução/Instagram Príncipe Harry e Meghan Markle

Meghan Markle esclareceu, após anos de especulações, qual é seu nome oficial desde que se casou com o príncipe Harry, em 2018.

A duquesa de Sussex, de 44 anos, abordou o tema em entrevista à jornalista Emily Chang, da Bloomberg, durante a divulgação da segunda temporada de seu programa de lifestyle, With Love, Meghan.

Segundo a atriz, embora o público ainda a chame pelo nome de solteira, hoje sua identidade legal é “Meghan, Duquesa de Sussex” .

“Sussex funciona como o sobrenome da nossa família e é o nome que compartilhamos com nossos filhos. Desde o meu casamento, é assim que me chamo”, explicou.

Ela acrescentou que Harry e os filhos, Archie, de 6 anos, e Lilibet, de 3, também usam com frequência o título como sobrenome.

O casal oficializou a união em maio de 2018 e, em 2020, decidiu deixar as funções na realeza britânica. Atualmente, vivem em Montecito, na Califórnia, nos Estados Unidos.